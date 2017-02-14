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﻿與茶客互毆 買點心客喪命

2017-02-14 列印
　　長洲發生命案，一名六十一歲姓梁男子，昨凌晨四時許，在海傍街碼頭附近一間酒樓外買點心時，疑因取用膠袋問題與一名姓葉（六十三歲）男茶客吵架，雙方一言不合拿起膠椅互相襲擊。警方表示，雙方打鬥期間曾發生身體碰撞，梁其後被人發現倒臥地下昏迷，面部受傷。報警送院後死亡。

　　警方調查後，以涉嫌普通襲擊拘捕葉，案件列「普通襲擊及有人暈倒送院死亡」處理，水警總區重案組接手調查。事主死因有待稍後剖屍確定。據悉，梁為長期病患者，退休躉船工人，與家人同住北社街一單位。日前其子向他拜年時，有人借錢不遂跑出屋外，並脫下外套點火燒衫，梁見狀將火踩熄，無人受傷。
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