﻿林兆波撐愛妻 曾俊華要「一生一世」 林鄭VS鬍鬚 情人節情書較勁

昨天特首選舉提名期開始，撞正情人節，參選人林鄭月娥與曾俊華各自發表「情書」，比併溫情！曾俊華前晚先出動太太拍短片「放閃」，林鄭月娥丈夫林兆波昨日罕有地公開情書，為太太打氣，更發放頭貼頭甜蜜照「晒恩愛」，希望太太當選特首，「為落實一國兩制作出貢獻」。曾俊華其後還招，以「給香港的情書」為名，並標籤「今天我們不談一國兩制只談一生一世」，希望港人得到幸福。



曾俊華太太曾黃蓮華前晚在短片中大放「閃光彈」，細數與曾俊華的情史，展示丈夫親手製作的情書，挑起「情書」較勁。林鄭的社交平台專頁「林鄭辦公室」昨午出招，一直少有露面的林鄭丈夫林兆波，罕有地公開情書，提及多年來與林鄭為了工作及照顧兩名兒子，私人時間不多，「因此我期待能與妳在任期屆滿後重溫我們婚後初期的甜蜜滋味：外遊、看電影、逛街等」，故在兩個月前得知太太因情況有重大改變而重新考慮其公職生涯後，他的立場是「不反對但亦不贊成」，不贊成是出於私心。但當他見到太太收到各方鼓勵後，「我的私心軟化了」，期望太太能成功當選，在新崗位上「為香港市民努力工作，為落實一國兩制作出貢獻」。



林生林太並頭合照放閃



林兆波情書附上與林鄭頭貼頭的合照，解釋自己少有公開露面的原因，因他為人十分低調，「由附照可見我對個人儀容不着意，所以不願面對大眾」，但明言給予林鄭無限支持，最後說：「這個情人節我與妳大概不會有多少相聚的時間，但我倆的心是相連的。」



相隔三小時後，曾俊華在社交平台專頁發功，上載與太太在社企共晉午餐的照片，以及一封「給香港的情書」，借題發揮，指情人節的真諦不是情人，而是幸福。文中談及本港局勢，指本港近年經歷風風雨雨，市民亦有不同感受，而當市民對政府失去信任時，「疑心重重、草木皆兵，這種撕裂的關係只會帶來痛苦，哪裏還有快樂」。



曾俊華還擊：不談一國兩制



他指，其政綱、理念、做法未必完美，但願意聆聽、信任及坦白，期望港人在「五年之後的情人節，希望你能夠說：『我生活在香港，感到幸福。』」他在文末標籤一句「今天我們不談一國兩制只談一生一世」，有隔空抽擊林兆波在給林鄭的情書提及「一國兩制」的意味。



