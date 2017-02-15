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﻿林奮強回應林鄭政綱 支持增加「綠置居」

2017-02-15 列印
　　前行政會議成員、香港黃金五十創辦人林奮強撰文，回應特首參選人林鄭月娥的房屋政綱，認為增加「綠置居」供應及增設「港人首置上車盤」的建議，能針對眼前問題，值得支持。

　　林奮強指，公屋租金低廉，但租戶無法擁有單位業權，令大量土地價值被「鎖」在公屋單位內，認為林太提出增加「綠置居」比例，能讓經濟條件改善的公屋住戶得享置業機會，從而釋放土地價值，方向正確。

  他指，即使月入八萬、甚至十萬元的年輕專業夫婦，單靠自己儲蓄，要購買樓齡較新甚至一手樓單位都極為困難，故同意林太重建置業階梯，在居屋之上增設資助房屋「港人首置上車盤」，協助中產置業。
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