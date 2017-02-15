﻿袁莎妮贊同優化稅制

改革利得稅，成為各特首參選人的政綱重點。香港總商會總裁袁莎妮（見圖）昨天發表名為「低稅新年代？」網誌，贊同優化稅制，她指香港總商會多次向政府提出引入雙層利得稅，認為所帶來的經濟效益足以抵銷少收的稅款，並創造更多就業機會。



袁莎妮在總商會網頁撰文，指近年低稅率已成潮流，歐洲及日本都計劃或落實下調企業稅率，美國總統特朗普亦宣佈計劃將企業稅由百分之三十五減至百分之二十，認為香港必須嚴陣以待，否則營商環境會失去競爭力。



她表示，總商會多年來提議將現時劃一的利得稅，調整為雙層稅制，即把應課稅收入首二百萬元的稅率下調至百分之十，亦提議政府為研發活動開支提供兩倍的「超級稅務寬免」，鼓勵企業投資科研。總商會認為，透過減輕稅務負擔，可讓企業尤其是中小企，預留更多資金拓展業務，所帶來的經濟效益應足以抵銷少收的稅款，令本港經濟受惠。