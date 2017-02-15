﻿法官：未阻止毆打變相鼓勵襲擊 襲曾健超案七警罪成

七名警務人員兩年前於佔領行動期間被指於「暗角」毆打公民黨前成員曾健超一案，區域法院裁定七警「襲擊致造成身體傷害」罪成，另第五被告陳少丹被加控「普通襲擊」罪成。七警求情指，當時長時間當值，被叫作「警犬」、「黑警」，有被告因案延遲婚期，有被告因案件失去女友。案件押後至本周五判刑，七警期間須還柙。



法庭裁定七警「有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪名不成立，但改判罪名較輕的「襲擊致造成身體傷害」罪成，主審法官杜大衛指，本案主要爭議為曾健超是否錄像片段中被襲人士、各名被告人是否襲擊者、各名被告人是否夥同作案，以及曾的身體是否受嚴重傷害。



法庭信納曾健超證供可靠



法庭信納曾的證供可靠，亦接納所有錄像片段、照片和閉路電視錄像皆真實，曾因將液體倒往警察身上而被軍裝警員逮捕、交予刑事警務人員，即第一至第六被告，他們押解曾到變電站，抵達時第七被告到來，將曾抬到變電站的目，就是襲擊他。



無線新聞片段顯示，曾被第三至第七被告輪流襲擊二十八秒，第三被告參與襲擊曾，捅他、踩他及踢他；第四至第七被告亦用腳踢，次被告沒有阻止其他被告向曾襲擊，法庭強調如警員未有阻止毆打行為，正是鼓勵襲擊發生的證據。



周五判刑 憂失公職長俸



法庭接納曾的傷勢是受襲造成，但不信納傷勢構成嚴重傷害，因此裁定各被告「有意圖而導致身受嚴重傷害」罪名不成名，但襲擊致造成身體傷害罪罪成。至於第五被告陳少丹被控一項普通襲擊罪成，曾證供指，在押解到中區警署途中，遭第五被告掌摑面部兩次。



七警代表律師分別求情，首被告總督察黃祖成的代表律師指，案發時被告飽受壓力，警員被指為「警犬」、「黑警」，望法官判刑不要受到公眾壓力影響，要在公義下判刑；第四被告劉興沛求情指，已因此案延遲婚期；第六被告關嘉豪指，他因本案困擾致焦慮，女友離他而去，失去一生最愛之餘，亦承受財務困擾。