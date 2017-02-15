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﻿美股中段升6點

2017-02-15 列印
　　美國聯邦儲備局主席耶倫指出，假如美國經濟表現繼續符合聯儲局的通脹及就業目標，儲局今年宜進一步加息；她強調拖延太久才加息實屬不智，也沒有排除下月加息的可能性。耶倫的言論較傾向緊縮貨幣，美元隨後上揚。杜瓊斯工業平均指數中段曾升六點六五，報二○四一八點八一；納斯達克指數見五七五九點三，跌四點六六。滙控美國預託證價格曾見六十七點三八港元，較香港收市價升零點三八港元；中移動曾見八十七點七港元，跌零點二港元。
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