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﻿海怡站漏水大水浸

2017-02-15 列印
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  港鐵南港島線海怡站昨晚發生天花漏水事件，大堂及多個出入口地面水浸成澤國（見圖），水深至腳眼位。職員事後將該站封閉清理漬水，港鐵事後安排免費接駁巴士接載乘客。

        港鐵發言人表示，昨晚八時四十五分，海怡站B出入口天花突然出現漏水，職員發現後，將海怡站全面封閉。服務維持在金鐘來往利東，列車服務受影期間，港鐵安排免費接駁巴士，讓乘客離開。港鐵職員事後忙於清理大堂及各出入的漬水，估計需時數小時才能清理清水，至於漏水原因，港鐵稱因B出口對開街井爆水管所致。
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