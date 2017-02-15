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﻿已婚Iron Man送花畀英雄迷女友人

2017-02-15 列印
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　　情人節一到，相信不少人均會絞盡腦汁「搞搞新意思」，求討得另一半歡心。早前有市民在港鐵金鐘及尖沙咀站捕獲野生「鐵甲奇俠（Iron Man）」（上圖左），手持花束為博紅顏一笑，昨再有網民在港鐵車廂中目擊Iron Man，只見他輕搭一名女友人肩膀，面露微笑，看來驚喜行動相當奏效，但送花Iron Man原來已婚，收花女子只是其女友人。

　　該名七十後Iron Man真名叫Paul，稱任職設計師，他接受傳媒訪問時承認自己已婚，太太亦與女友人相識，又強調，同行女子只是友人，因與女友人同樣是超級英雄迷，當初花了三個月時間製作這身裝束，沒想過會成為全城焦點，並指女友人第一眼看見時，亦不禁驚喜得尖叫起來。

　　說到驚喜，有街市魚檔一樣不甘後人，竟想到將魚鰓拼湊成兩個心形圖案（上圖右），又在一旁寫上「情人節快樂！」，在主流節日中別樹一格。
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