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﻿情海翻波 躁女生果刀傷男友

2017-02-15 列印
　　屯門驚現血色情人節！一對年齡相差十八載的父女戀情侶，昨日疑因感情問題爭執後，女方趁男友睡覺，用一把生果刀向他襲擊，男友受傷驚醒奪刀，糾纏間兩人均受傷。警方到場將兩傷者送院，調查後女事主涉嫌傷人被捕。

　　三十三歲被捕女子姓陳，與比她年長十八年的五十一歲姓黃男友，同居於寶田邨七座一單位。昨凌晨近三時半，兩人疑在寓所內因感情問題，發生激烈爭吵。其後男子獨自回房睡覺，詎料睡至中途，忽然感到腹部一陣痛楚，甫張開眼，見女友手持一把長約七吋的生果刀站身旁。

　　男友負傷扎醒，恐女友再度施襲起身奪刀，糾纏期間男子背部受傷；女友亦手指受傷。警方其後接報到場，將兩人一併送往屯門醫院治理，調查後以涉嫌傷人將男傷者女友拘捕。
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