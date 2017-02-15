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﻿羅湖口岸破走私蜥蜴案

2017-02-15 列印
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  羅湖口岸檢疫局人員近日破獲港人水客走私蜥蜴案，人員近日加強檢查後，檢獲六十八隻寵物睫角守宮蜥蜴（見圖）。

  據悉，該批睫角守宮購自香港寵物市場，準備走私返內地銷售。旺角一間爬蟲動物專賣店負責人稱，睫角守宮原產於南太平洋島嶼，為雜食性爬行動物，其售價由三百至一萬元不等。
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