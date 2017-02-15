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﻿恒管冀明年升格私大

2017-02-15 列印
■校長何順文指，申請正名進度較預期理想。
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　　正爭取正名為私立大學的恒生管理學院，打算在本年三至四月向教育局提交自我評審報告，校長何順文表示，申請進度比預期理想，本年底有望進行國際評審，及後再交由行政會議討論，並期望最快明年底可完成正名。

　　他強調，即使未正名，學校已達高水平「跟政府資助大學沒有分別。」。至於面對中六適齡人口下跌，何坦言，不擔心學校收生情況，更計劃擴大招收海外地區的學生。
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