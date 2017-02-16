﻿六人小組執行「死刑」 毒殺金正男 女刺客落網

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男，周一在馬來西亞遇刺身亡，消息轟動全球。外界猜測，金正恩為鞏固政權、排除異己，派特工刺殺曾獲認定為父親金正日接班人的兄長。案件昨日有戲劇性發展，大馬警方在機場拘捕一名持越南護照的女疑犯，涉案的另五名男女行動後逃離現場，當局正追緝他們歸案。



馬來西亞醫院昨日解剖金正男遺體，調查死因，並翻看現場閉路電視片段，鎖定兩名身穿白色上衣的女疑犯，其中一名女疑犯昨晨被發現在吉隆坡第二國際機場徘徊，當局懷疑她準備離境，遂當場拘捕她。



金正男疑中噴劑 遭手帕捂臉



當地傳媒引述警方消息報道，被捕女疑犯二十八歲，持有越南護照，自稱來自越南，惟其相貌酷似韓裔人士，當局不排除她持假護照入境；但馬國官方通訊社則表示，被捕疑犯是名緬甸女子。



女疑兇持越南護照



據悉，被捕女疑犯接受問話時表現鎮定，全程以英語溝通，並操簡單馬來西亞話。她供稱涉案四名男子告訴她事件是惡作劇，並指示她用噴劑噴向金正男的臉，女同伴則以手帕捂住金的面部。六人犯案後返回機場附近的沙叻丁宜鎮（Salak Tinggi）一間酒店，其餘五人翌日外出不歸，她稱，不熟悉當地情況，返回機場尋找友人，孰料被捕。



金正男周一在吉隆坡第二國際機場離境大堂遇害。馬國警方確認，除被捕的女疑犯外，另有五名在逃男女參與暗殺，事後分成兩人一組逃離現場，警方正全力緝捕疑犯。當局較早前調查接載過兩名女疑犯的的士司機，確認與案件無關後釋放。馬國移民局證實，金正男遇害時並未通過移民局櫃枱，他是否以假身份入境尚待查證。



親中派人物先後身亡



四十六歲的金正男由金正日與第二夫人、影星成蕙琳所生，是金正恩同父異母的兄長，年幼時留學瑞士，十九歲時返回平壤，被視為金正日的接班人。○一年，他欲攜家人到日本迪士尼遊玩，持假護照入境日本被捕並驅逐出境，自此失寵，逐步淡出北韓權力核心，自○九年起一直流放國外。



金正男與金正日的姑丈張成澤，均被形容為北韓的「親中派」代表人物，張成澤一三年被金正恩處決。據日本傳媒報道，金正男一直受中國保護，旅居澳門、北京等地。南韓情報當局稱，金正男早前到了馬來西亞，計劃返回澳門和家人團聚。有南韓傳媒則指，金正男擬密會情婦，情人節前夕到達馬來西亞。



中國外交部發言人耿爽在記者會被問到金正男妻兒是否在澳門，他回應不掌握相關情況。澳門保安局表示，會一如既往依法執法，致力保護澳門居民、旅客及其他人士的人身安全和合法權益。