 Advertisement
  • 2017年2月16日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 殺妻海怡半島巴士驚現乘客便溺李亞男港鐵縱火

日報新聞 > 港聞

﻿【當造喇！】10個士多啤梨園大集合！

2017-02-16 列印
Previous Next

　　不少爸媽都愛帶孩子到農莊去親手摘士多啤梨，除了覺得親手摘的比較香甜外，還可以與孩子共享天倫之樂，親親大自然。提供10個本地優質有機士多啤梨園，假日帶埋小朋友一齊動手摘士多啤梨啦！請登入http://bit.ly/2j4wd7H
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd