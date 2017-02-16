﻿上月錄近200感染個案 H7N9肆虐內地港禽流感風險大

禽流感肆虐，本港正被鄰近地區疫情擴散「包圍」！內地上月的H7N9禽流感個案飆升至一百九十二宗，當中七十九人死亡，港府昨舉行跨部門會議討論最新情況，指自一三年爆發H7N9禽流感以來，現已進入第五波疫情，宣佈本港疫情風險上升，很大機會再出現零星個案，各部門將加強防疫，包括增加突擊抽查及引入快速測試檢測禽流感。



內地H7N9禽流感疫情嚴重，多個省市紛紛「中招」，包括福建、雲南、湖南、湖北、浙江、北京等。安徽省衞計委昨指，目前疫情有上升趨勢，今年全省的病例已有四十多宗，其中二十人死亡，部份疫情嚴重的省份已建立衞生應急聯動機制抗疫。



澳門台韓亦有病例



除了內地疫情擴散，本港鄰近地區亦疫情四起，澳門早前亦確診一宗人類感染禽流感輸入病例，需兩度撲殺二萬八千隻活禽；台灣早前亦公佈首宗H7N9禽流感個案，H5N6禽流感疫情亦不斷擴大；而南韓自去年十一月爆發首宗H5N6禽流感個案後，至今已撲殺超過三千三百萬隻家禽。



港府昨就禽流感最新情況舉行跨部門會議，衞生防護中心總監黃加慶會後指，自一三年爆發H7N9禽流感以來，目前疫情已是第五波，感染個案亦是歷來最多，截至昨日接獲內地、台灣、澳門等地共三百六十四宗確診個案，當中大部份在內地出現，以江蘇、浙江及廣東最多個案，大部份的家禽接觸史亦與內地有關。



料有零星個案 多部門防備



他又指，內地檢測禽流感環境污染率，江蘇省達逾一成半，廣東省則近一成，而人類感染的死亡率約四成，本港去年十二月及今年一月共有四宗個案，兩人死亡。



最新風險評估顯示，疫情風險上升，預料本港很大機會再出現零星個案，呼籲市民提高警覺，避免接觸活家禽，到內地時不要去活禽市場。



多個部門亦宣佈加強防疫，食環署會在本地街市引入禽流感病毒快速測試，一旦測試結果呈陽性便啟動機制，包括停止售賣及批發活家禽；漁護署亦增加突擊抽查家禽養殖場；醫管局會加強病人分流及風險評估，加快病毒測試。