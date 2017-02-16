﻿「特首御廚」惡意投訴 上水麵店：放過我哋啦

上水拉麵店日前在網上撰文，指近兩個月來不斷有匿名投訴指其阻塞通道及虐畜等，懷疑是曾與一位聲稱「特首御廚」的男食客因食物問題結怨所致，呼籲該人：「請你放過我哋啦」，並引述食環署建議他們搬店迴避。



上水拉麵店麵家山下前日在facebook發文，指近兩個月每日都收到來自不同政府部門的來電，指有匿名食客連環投訴他們阻塞通道、虐畜及食物有蟑螂等，該店估計是早前一名自稱「特首御廚」的男客人，不滿炸蠔有怪味要求更換炸蝦，但店員試食後認為無問題，該食客不滿意「發爛渣」稱：「好熟政府所有電話，話會整死你哋」。



該店又引述食環署人員形容投訴人「同你有深仇大恨」，建議他們搬舖。