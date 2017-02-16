﻿曾俊華否認 處於「捱打」狀態

特首參選人曾俊華昨日未有公開活動，他日前接受傳媒專訪時表示，人大八三一框架是法律一部份，如要修改亦不是香港可以修改的事情，要在人大作出修改。被問及是否可提出超越八三一的內容，曾俊華重申，廣泛諮詢要聽取不同意見，政府將如實向中央反映，對於今屆政府已有反映，他表示不同時間、不同的人、不同社會條件，事情會不一樣。



另外，曾俊華接受報章訪問，否認自己目前處於「捱打」狀態，並以拳擊作比喻，「如一場拳擊比賽是十拳內定勝負，即使被打九拳，只要揮出致勝一拳仍能取勝」，故要接受這些打擊，才能站到最後。他又指，有信心爭取到不同政治光譜的支持，並強調取得一百五十個提名入閘便足夠，認為取七百個提名沒意義，相信選舉日會有選委投暗票支持他。