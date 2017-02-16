﻿發死亡短訊：生無可戀 的士司機勒斃病妻墮樓亡

鑽石山發生倫常慘劇！一對長期病患夫婦，丈夫照顧認知障礙症妻子多年疑心力交瘁，昨疑將妻勒斃後，向家人發出輕生短訊。數小時後胞妹發現訊息報警，惟事主已墮樓，送院後死亡。警員其後發現他的妻子頸有勒痕伏屍房間，循謀殺及自殺調查。



五十八歲男事主姓區，任兼職的士司機，據悉患有皮膚病；其五十六歲姓馮妻子為家庭主婦，患有認知障礙症，兩人同住豐盛街瓊山苑瓊瑛閣一單位，膝下無兒。



黃大仙警區刑事總督察羅志有表示，昨凌晨四時許，區透過手機程式WhatsApp向家人發短訊，稱自己因妻子病況感到「生無可戀」，着胞妹要好好照顧家人。惟家人至早上七時許才看見訊息，胞妹致電尋找無法聯絡上恐有意外報警。



妻患認知障礙症



幾乎同一時間，清潔工人及保安員聞墮物巨響，發現區倒臥瓊瑛閣對開花槽血泊中昏迷報警。救護員到場將傷者送院傷重不治。警員聯絡其親屬證實身份，登樓發現區的妻子倒斃房間，頸有明顯被勒傷痕，無打鬥痕迹。



經法醫官初步檢驗，疑死者被勒窒息致命，警員在現場檢獲一條皮帶，懷疑與案有關，初步相信有人殺妻後自殺。案件循謀殺及自殺調查，交黃大仙警區重案組第一隊跟進。夫婦死因有待稍後法醫官剖屍後確定。多名親友事後趕抵醫院協助調查顯得傷心。



香港認知障礙症協會主席戴樂群解釋，案中女死者所患認知障礙症，病徵除記憶衰退外，亦有可能出現性情驟變等問題，要靠精神科藥物治療，但不能完全康復。認知障礙症協會家屬關顧委員會主席李鳳琼亦指，照顧認知障礙症患者令親屬疲於奔命，「真係人都癲」。她促請有關部門能增設日間治療中心，並延長辦公時間，減輕家屬負擔。



