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日報新聞 > 港聞

﻿教資會資源被轟歸非本地生

2017-02-16 列印
　　立法會帳委會昨就審計報告發表報告書，對大學教資會和教育局多項運作情況表示不滿和關注，包括不滿現時教資會撥予大學的資源，未有取錄更多本地學生，卻用以取錄非本地學生，又批評教資會在運用資源上有不足。

　　帳委會又指，對教資會未有編制數據，統計大學國際化是否符合成本效益，及處理利益衝突工作，表示極度關注和不滿，認為不可接受，其中包括教資會秘書處未能找到委員的廿六份利益登記表，及未能解釋為何要向海外來港委員提供高級酒店住宿等。

　　教資會回應指，大致接受審計署及帳委會的建議，會詳細研究及跟進。
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