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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升76點

2017-02-16 列印
  美國周三股市向好，杜指中段報二○五八○點，升七十六點；納指則報五七九八點，升十五點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點三四港元，升零點六四港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點六六港元，升零點一六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百二十四點四美元，升零點五美元；紐約期油則報每桶五十三點○八美元，跌零點一二美元。
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