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﻿港警移交走私黃金犯返深

2017-02-16 列印
　　內地公安過去經常協助港警，將犯案後潛逃內地港疑犯捕獲後交還本港。港方執法人員早前亦協助深圳海關，捕獲一名涉與走私約二十五億人民幣（下同）黃金進出境的內地疑犯，並於上月疑犯移交深圳。

　　深圳海關於一五年底經部署後，展開代號「正義十八」的大規模反走私貴金屬行動，成功搗破專門走私貴金屬集團，涉案貴價金屬款項總值達二十四億九千二百萬元，涉及逃稅款約一億三千九百萬元。

　　案發後，海關發現其中一名姓陳主犯已潛逃往本港藏匿，協調本港中聯辦聯繫本港警方、入境處等執法部門協助緝捕疑犯歸案。上月九日，本港執法部門在一次行動中，將涉案的姓陳疑犯捕獲。同月十三日，在深圳羅湖口岸將他移交深圳海關。
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