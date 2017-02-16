﻿七警罪成 一哥：非常難過

七名警員前日在區院裁定襲擊致他人受傷罪成，警務處處長盧偉聰昨日向同袍發出署名信，稱自己感到非常難過，並指他與管理層明白同事的憂慮及失落感受。



信中又提及，香港是法治之地，司法制度亦設有上訴機制，形容警隊會與有困難的同事及其家人保持溝通，向他們提供一切可行的援助。他又指，同事們在過去數年紛亂環境下飽受壓力，但仍勉勵他們要同心協力，謹守崗位，令警隊繼續成為一支優秀及團結的隊伍。