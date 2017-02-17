﻿陪審團今續議 曾蔭權命運待決

前特首曾蔭權涉貪案，經二十八天審訊，八女一男陪審團昨天退庭商議逾九小時，未有結果，須在法庭休息室過夜，今天繼續商議。曾蔭權被控一項特首收受利益罪及兩項身為公職人員行為失當罪，主審法官陳慶偉提醒陪審團須按照證據，憑個人智慧及經驗，作出裁決，並盡量作出一致的裁決；若不能一致，最少要七以二、八比一的大比數裁決。



主審法官陳慶偉昨早引導陪審團完畢，下令陪審團退庭商議，陪審團商議長達九小時，未有結論。



陪審團下午曾提問，要求法官舉出日常生活例子，說明在沒有直接證據之下，如何就「公職人員行為不當罪」的兩個定罪元素「故意作為」及「無合理辯解」作裁決。



其後，陪審團又提出第二條問題，問是否需要證實被告所收受的利益，是作為是作為第一條控罪「特首收受利益罪」中有關雄濤廣播的三項申請的報酬，還是不需要證實有關利益實質是甚麼，就如法官在指引時所舉例，昔日有人會給郵差或醫院「阿嬸」利益，即使他們接受利益後沒有改變他們的工作做法或決定，但仍屬收受利益。法庭再度休庭，至昨晚七時許開庭，陳官下令陪審員留在高院休息室過夜，法庭今早九時半再開庭處理有關提問。



在退庭商議前，陳官提醒各陪審員，商議過程中，可能意見不一，但請保持己見（Stay true to you own），重申本案是一宗刑事案件，舉證責任在控方，陪審員在審視所有證供後必須肯定曾蔭權的罪責，才可裁定他罪名成立。



陪審團留宿「三星級」休息室



陳官引導陪審員時，總結包括時任政務司司長唐英年、廉政公署執行處處長余振昌等證人供詞。陳官另覆述辯方陳詞指，建築設計師何周禮為香港青協所作的貢獻不容置疑，值得政府頒授榮譽勳章予他，與涉案深圳大宅的裝修毫無關係；辯方謂曾以市價租住物業，不涉及任何金錢利益，與政府發出數碼牌照予雄濤無關。



陳官向陪審團表示，司法機構會為陪審員提供膳食及一切所需物品，並提醒他們任何電子產品，包括手提電話等均要交給書記，不可攜帶進入會議室。據知，高院刑事案件的陪審員如未能即日達成裁決，會留宿於法院大樓內的陪審員休息室。高院大樓內共有五間陪審員休息室，等同「三星級酒店」，每間休息室內再有兩間獨立房間，房內有牀，衣櫃及書桌等。



曾蔭權被控一項行政長官收受利益罪，指他一○年一月一日至一二年六月三十日，接受深圳福田東海花園三層式住宅的整修及裝修工程，同時批准雄濤廣播有限公司（後改名為香港數碼廣播有限公司）提出的聲音廣播牌照申請。另兩項身為公職人員行為失當罪，指他決定雄濤的申請時，隱瞞他與DBC主要股東黃楚標就深圳住宅進行商議；及後一○年十二月一日至一一年七月三十一日期間，建議提名建築設計師何周禮授勳時，隱瞞何周禮為深圳住宅進行室內設計。