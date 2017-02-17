﻿「三無」唐樓危機四伏 同日兩劏房火釀一死30傷

劏房火警，危機四伏。深水埗及長沙灣昨日清晨接連發生劏房火警，共造成一死三十傷，其中醫局街唐樓劏房疑有男住客自焚死亡；而元州街的劏房火警疑因男住客吸煙遺下火種引致。有深水埗區議員指，區內不少劏房設於「三無大廈」內，環境、衞生及通風欠佳，促請當局加強巡查，以免發生嚴重劏房火災。



首宗火警發生於深水埗醫局街一唐樓劏房，昨日凌晨三時五十分一名劏房男住客在睡夢中忽聞一聲慘叫，在走廊發現一名男子全身着火倒臥在另一劏房門外，房內冒出濃煙，隨即報警。消防在肇事劏房走廊發現一具男子焦屍，鄰房兩名住客分別吸入濃煙及被火灼傷手腳送院。



深水埗警區刑事總督察莊成逸指，肇事七百平方呎單位被間成五個劏房，只有起火劏房的六十三歲姓陳獨居漢未能聯絡，不排除死者為該獨居漢。消防在現場發現有助燃劑氣味，警方在起火劏房檢獲三個空天拿水樽，現將案件列作縱火案。



男住客疑自焚身亡



另一宗火警發生於長沙灣元州街一唐樓劏房單位，清晨五時二十七分，劏房冒出大量濃煙，一百六十人漏夜疏散，有二十八人吸入濃煙不適送院。起火單位間有四間劏房，消防初步調查指，相信是其中一間劏房的男住客吸煙後遺下火種，燒着沙發及雜物導致火警，事發後男住客帶同一隻狗逃生。



深水埗區議會副主席陳偉明指，區內不少劏房設於「三無大廈」內，即無業主立案法團、無居民組織及無管理公司，消防設備不理想，劏房環境衞生及通風均欠佳。「街坊危機意識唔高，劏房細又多雜物，有啲有埋煮食爐，發生火警後果不堪設想。」他促請當局加強巡查，提高住客防火意識。



香港工程師學會消防分部顧問林振敏稱，不少唐樓有數十年歷史，走火與防火存在問題，住戶應了解走火通道有否阻塞，天台門能否開啟等，起火時應帶備逃生三寶「濕毛巾、鎖匙及手機」。