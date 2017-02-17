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﻿消防心肺復甦救短毛貓

2017-02-17 列印
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　　元州街劏房火警除造成二十八人吸入濃煙不適外，消防員在救火期間發現一隻昏迷不醒的英國短毛貓，奄奄一息，一名消防員俯身為牠做心肺復甦急救（見圖），貓兒命不該絕，約十五分鐘後恢復清醒，消防員給牠飲水並安撫其情緒。

　　貓兒獲救後，其二十來歲貓主將愛貓交愛護動物協會督察帶走，接受治理。愛協發言人表示，該短毛貓一度昏厥，經急救後回復清醒。牠在主人陪同下，被送往愛協總部治理，情況穩定。
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