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﻿住客藏求生索 欲游繩逃生

2017-02-17 列印
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　　為脫火海，有住客不惜出動求生索逃命。住在起火單位樓上的林先生任職地盤吊船工人，他與妻子及兩名子女，在七年前租住元州街四一二號三字樓。他自言在搬進單位時，已知道住在劏房隨時會遇上火警，大廈狹窄的通道，亦妨礙走火逃生，因此特地從地盤帶了一條求生索回家（見圖），放在碌架牀下以備不時之需。

　　他憶述事發時，大量濃煙攻入房間，遂連忙關門取出求生索，將其一端綁在碌架牀，並推開窗戶，準備犯險與家人游繩逃生。幸此時有住客沿後樓梯走火，聽到他們一家人的呼救聲，於是踢開相連的廁所木板，帶領其一家四口脫險。林先生長女因吸入濃煙不適，需送院治療。
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