﻿民主黨七票投曾俊華

形勢落後於林鄭月娥的特首參選人曾俊華，再有民主派提名票進帳。擁有三十名選委的民主黨，昨晚召開中委會。民主黨主席胡志偉會後指，曾俊華展示出親和力，又願意調整政策論述，認為他能團結社會，因此決定該黨七名立法會議員提名他，亦會推薦其餘黨員提名予曾，但不會捆綁提名。



近日患上感冒的特首參選人曾俊華昨接受傳媒facebook直播訪問（見圖），提及今次參選與當年從美國回流返港的決定相同，冀能貢獻社會，相信可重建市民對政府的信心，又明言一旦當選，會考慮以李小龍命名街道或設施。曾俊華在訪問中表示，參選是希望可憑自己的知識及經驗為香港作出貢獻，又說憑着其個性、人際網絡等，相信可重建市民對政府的信任。他直言，一直視民望如「貨幣（currency）」，當要處理具爭議的題目時便會被消耗，故認為取得市民的支持及信任十分重要。