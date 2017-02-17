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﻿胡官獲高教界六選委提名

2017-02-17 列印
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　　特首參選人胡國興昨獲得六名高等教育界選委提名，令他手握的提名票增至十張。六名選委包括公民黨創黨主席兼中大政治與行政學系榮休講座教授關信基、嶺大文化研究系教授陳清僑等。他們認為胡的政綱充份符合高教界立場，特別是政改議題，是眾多參選人中最出色的一位。

　　高教界共有三十名選委，全屬泛民的「高教界民主行動」，選委採取策略性分批提名，早前已有五人提名曾俊華。該界別的另一批選委稍後將按公民提名的結果，再決定提名意向。
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