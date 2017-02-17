﻿迪園新酒店 四月底開幕

香港迪士尼樂園度假區第三家度假酒店「迪士尼探索家度假酒店」將於四月底開幕，主打異國情懷的探索歷奇的風格，酒店提供七百五十間海景或園林景觀客房，庭園以迪士尼動畫電影《海底奇兵》、《獅子王》、《沖天救兵》、《小泰山》為主題，賓客及「奇妙處處通」會員由即日起，可預訂房間及享有各項住宿驚喜優惠。



迪士尼探索家度假酒店將於四月三十日開幕，樂園表示為慶祝新酒店開幕，網站推出多項網上預訂專享優惠，賓客可選擇免費於中菜餐廳雲龍軒享用兩位成人自助早餐，並與迪士尼朋友見面或「兩晚起住宿優惠」，以八折優惠入住全新酒店，而「奇妙處處通」會員可專享高達七五折的酒店房間季節優惠。



異國情懷風格



酒店的四個主題庭園分別環繞酒店各座翼樓，設計各具獨特的異國色彩，並且特地以迪士尼及迪士尼‧彼思動畫電影中的角色命名，例如呈現《海底奇兵》大洋洲悠閒景象的「小海龜庭園」及《獅子王》中非洲大草原特色的「拉飛奇庭園」等，而且酒店亦設有室外游泳池「雨澄泳池」供旅客暢泳。



餐飲方面，新酒店設有三間主題餐廳，包括主打農村風味和傳統粵菜的中菜餐廳「雲龍軒」；提供精品咖啡及輕食的「新航圖咖啡廳」及創新國際美食佳餚的「芊彩餐廳」。



香港迪士尼樂園度假區行政總裁劉永基指出，新酒店的開幕令度假區酒店房間總數增至逾一千七百間，新增的酒店住房更有助度假區的商務會議業務發展，亦為所有到訪賓客提供更多不同的住宿選擇。



另外，隨著新酒店不久便投入服務，樂園下周二至周四，為其舉辦大型招聘嘉年華，聘請酒店及餐飲等十六個工種，共六百個職位，初級侍應和初級房務員起薪點有逾一萬三千元，迪士尼表示，會為員工提供培訓，剛畢業或中年轉職都有機會聘用，可上網或WhatsApp申請職位。