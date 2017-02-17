 Advertisement
  • 2017年2月17日 星期五
  • 25º
  • 62%
熱門： 七警案張衛健親親我好媽港鐵縱火有樓就有高潮

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌14點

2017-02-17 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二○五九六點，跌十四點；納指則報五八○五點，跌十三點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十八點三港元，無升跌；中移動美國預託證券價格則見八十七點六九港元，跌零點一九港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百四十點七美元，升九美元；紐約期油則報每桶五十二點八三美元，跌零點二八美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd