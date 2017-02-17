﻿公主廚房進駐尖沙咀反應佳 「黯然銷魂漢堡」句鐘售罄

再多兩架美食車起動！唯一一架主打甜品「火龍果沙冰水果撈」的美食車「公主廚房」，在尖沙咀藝術廣場開張，商務及經濟發展局局長蘇錦樑也有到場試食；另一美食車「七桌子x樺得園」，昨午進駐被批評為「死位」的觀塘起動九龍東一號場，開業約一小時後限量五十個的「黯然銷魂漢堡」即售罄，負責人林瑞華形容，反應超出預期。本報記者



美食車「七桌子x樺得園」昨日中午十二時在觀塘甫開業即吸引大批在附近商廈的員工捧場，輪候食客不時大排長龍，開業約一小時後，首日限量五十個的招牌菜「黯然銷魂漢堡」已全數售罄，反應熱烈。



不時見人龍 今加碼至百個



食客楊小姐表示，排隊下單至取食物需約半小時，認為車上人手不足，建議餐牌上可加上圖片及介紹，讓食客了解漢堡的材料。美食車「七桌子x樺得園」負責人林瑞華稱，今日會加碼準備一百個「黯然銷魂漢堡」，對於等候時間長，他稱是因為昨早遲了到場，準備時間不足所致。



另外，唯一一架主打甜品「火龍果沙冰水果撈」的美食車「公主廚房」同日亦在尖沙咀藝術廣場開張。負責人黃濼儀認為，首日反應不俗，她亦大讚選址好，吸引遊客及本地人惠顧，而最受歡迎的食品是招牌甜品「火龍果沙冰水果撈」，細杯裝售四十八元，「煙三文魚牛油果吐司」及「黑松露雜菌吐司」亦較受歡迎。商務及經濟發展局局長蘇錦樑昨日亦有到上述兩架新開張美食車探班，認為市民反應良好，會再繼續觀察。



美食車先導計劃至今已有八架美食車開業，旅遊事務署表示，第十二架美食車「Beef and Liberty」近日已成功領取食物製造廠牌照，將於下周一（二十日）在海洋公園園外開始營運。



