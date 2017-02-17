﻿ 律政司跟進網民社交媒體批評法官

佔中運動七警傷人案，七名警員被裁定罪成，今將判刑，案件連日引發迴響，有人於網上指責裁決不公，甚至辱罵法官，亦有人要求法庭重判涉事警員。



司法機構指，對有人在社交媒體發表對個別法官的評論高度關注，已將事件轉介律政司跟進。



律政司發言人表示，昨日收到司法機構轉介文件，將作適當跟進，重申司法獨立是法治的其中最重要一環，社會人士有權在法律容許的範圍內就法院的裁決或相關事項發表意見。然而，就法院裁決發表意見的同時，必須尊重司法獨立，不應惡意攻擊法官，或作出任何會導致損害司法的行為。