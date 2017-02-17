﻿ 律政司跟進網民社交媒體批評法官

司法機構指，對有人在社交媒體發表對個別法官的評論高度關注，已將事件轉介律政司跟進。
律政司發言人表示，昨日收到司法機構轉介文件，將作適當跟進，重申司法獨立是法治的其中最重要一環，社會人士有權在法律容許的範圍內就法院的裁決或相關事項發表意見。然而，就法院裁決發表意見的同時，必須尊重司法獨立，不應惡意攻擊法官，或作出任何會導致損害司法的行為。
前特首曾蔭權涉貪案，經二十八天審訊，八女一男陪審團昨天退庭商議逾九小時，未有結果，須在法庭休息室過夜，今天繼續商議。曾蔭權被控一項特首收受利益罪及兩項身為公職人員行為失當罪，主審法官陳慶偉提醒陪審團須...
2017-02-17
外界近年一直批評雲南名勝麗江古城過於商業化，城內充斥咖啡店、酒店等，亦令古城失色，當地管理局近日建議規管古城商業活動納入規管，城內禁止經營歌舞廳、網吧、電子產品、桑拿按摩；而餐飲、酒吧、珠寶玉石則限制...
2017-02-17
出版書籍否認二戰南京大屠殺、日軍強徵慰安婦歷史的日本APA酒店集團社長元谷外志雄，日前在接受酒店旗下英文雜誌訪問時宣稱，猶太人控制美國情報、金融、法律界，賺取巨額利潤卻逃稅，惹起北美猶太人不滿。 ...
2017-02-17
港島南區赤柱地段，四周翠綠環抱，清幽寧靜， 區內物業多為超級豪宅，吸引不少城中名人進駐。是次為大家介紹赤柱環角道上其中一座洋房，實用面積逾3000方呎，屹立山丘之上，前方赤柱灣海景一覽無遺。 推...
2017-02-17
美股三大指數連升多個交易日後，周四甫開市再創日內高位，惟隨後升勢放緩，至今晨四時，杜指收報20594點，跌17點。港股昨日承接美股的強勢，大有重現「港股大時代」的氣氛，成交連續第二日突破千億元，恒指成功收復24000點關口，港股總市值則升至27萬億元。 美股三大指數甫開市不久，曾以輕微升幅刷新日內紀錄高位，惟其後無以為繼；杜瓊斯工業平均指數昨日早段曾升28點，報20639點，至今晨四時報20594點，跌17點；納斯達克指數5805點，跌13點。滙控（005）美國預託證價格報68.44港元，較香港收市價升0.14港元；中移動（941）美國預託證價格報87.49港元，較...
2017-02-17
祖雲達斯上輪意甲近半場多打一人輕取卡利亞里2:0，教練艾歷基仍甚為不滿。今晚聯賽早場回師主場對巴勒莫，老婦人必打醒精神爭取大捷，於歐聯前將狀態推至高峰。 （TVB網絡電視302頻道周六凌晨3:45直播） 老婦人上仗作客半場領先兩球，六十七分鐘起多打一人卻未能擴大比數，更差點讓卡利亞里破蛋。教練艾歷基怒斥戰將：「我們沒有把握機會提早了結對手，必須提升效率，尤其於歐聯攻守都需要改進。」 艾歷基：要提升效率 眾將今仗勢加多兩錢肉緊，務求以大勝為下周三歐聯十六強首回合作客波圖壯行色。對手巴勒莫上仗主場1:3不敵阿特蘭大，歇冬後六輪意甲一勝一和四敗狀態低迷，作客一哥祖雲達斯勢...
2017-02-17
經典設計總是歷久常新，就如著名家具品牌Herman Miller的Aeron座椅，自1994年推出以來，已售出近七百萬張，更被《New York Magazine》稱為「The Dot-Com Thr...
2017-02-17
女神謝安琪（Kay）育有9歲囝囝張瞻，去年9月中再有喜訊，現正等待雞年B女出世。日前傍晚，影視紅人張繼聰Man爆「一拖三」，帶妻兒及腹中baby一家四口去尖沙咀開飯。預產期為下月的Kay，由於勁發福，...
2017-02-17
今年七月一日，是香港回歸二十周年的大日子，各界正在籌備各式各樣的慶祝活動，一個電子商會亦計劃在七一前後舉辦購物節，聯同多家商號，向市民提供多種消費優惠，有「着數」人人歡喜，相信會有助刺激消費，但要持續提振零售市道，各行業都要多行一步。 這次購物節舉辦日期，橫跨回歸紀念日，前後長約一周，將有三十多個大小商戶及品牌於線上線下推出各項優惠響應，範圍包括餐飲、零售、服務及旅遊業等，是各行業一次聯合刺激市民消費的行動。 去年訪港旅客人數減少，零售業首當其衝，整年銷售額錄得下跌。今年市道呈回穩狀態，近日股市更回升，加上整體就業率理想，經濟勢頭不太差，但環球經濟前景難測，某程度上影響市民...
2017-02-17
田泰安於剛周三晚的谷中夜賽回復神勇表現，雖然只得三匹座騎，但卻先後策「威震天」與「越影」贏馬，打破之前六個賽馬日都無馬贏的悶局。昨晨收操後，田泰安揚言要繼續爭取頭馬進帳，而周日沙田賽事的八匹座騎中，他...
2017-02-17