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日報新聞 > 港聞

﻿小巴猛撼泥頭車三傷

2017-02-17 列印
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　　屯門發生專線小巴與泥頭車追撞意外，一輛載客專線小巴在碧翠花園對開失控，撞向泥頭車車尾。意外導致小巴上三人受傷，報警後送院治療，幸無性命危險。

　　昨晨十一時四十分，一輛行走青衣城至屯門三聖邨專線小巴，沿屯門青山公路慢線駛至碧翠花園對開時，前面一輛泥頭車疑因交通情況收慢，六十三歲姓梁小巴司機疑收掣不及，失控撞向泥頭車尾。意外中小巴車頭嚴重損毀，小巴司機及車上兩名男乘客受傷。五十二歲姓黎泥頭車司機感到車尾被撞停車落車視察及報警。消防及救護員到場將傷者送院，治療後無性命危險。警方事後拖走肇事車輛調查意外原因。
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