昨晨十一時四十分，一輛行走青衣城至屯門三聖邨專線小巴，沿屯門青山公路慢線駛至碧翠花園對開時，前面一輛泥頭車疑因交通情況收慢，六十三歲姓梁小巴司機疑收掣不及，失控撞向泥頭車尾。意外中小巴車頭嚴重損毀，小巴司機及車上兩名男乘客受傷。五十二歲姓黎泥頭車司機感到車尾被撞停車落車視察及報警。消防及救護員到場將傷者送院，治療後無性命危險。警方事後拖走肇事車輛調查意外原因。
小巴猛撼泥頭車三傷
昨晨十一時四十分，一輛行走青衣城至屯門三聖邨專線小巴，沿屯門青山公路慢線駛至碧翠花園對開時，前面一輛泥頭車疑因交通情況收慢，六十三歲姓梁小巴司機疑收掣不及，失控撞向泥頭車尾。意外中小巴車頭嚴重損毀，小巴司機及車上兩名男乘客受傷。五十二歲姓黎泥頭車司機感到車尾被撞停車落車視察及報警。消防及救護員到場將傷者送院，治療後無性命危險。警方事後拖走肇事車輛調查意外原因。
陪審團今續議 曾蔭權命運待決
前特首曾蔭權涉貪案，經二十八天審訊，八女一男陪審團昨天退庭商議逾九小時，未有結果，須在法庭休息室過夜，今天繼續商議。曾蔭權被控一項特首收受利益罪及兩項身為公職人員行為失當罪，主審法官陳慶偉提醒陪審團須...
2017-02-17
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古城過度商業化 麗江研禁營夜店
外界近年一直批評雲南名勝麗江古城過於商業化，城內充斥咖啡店、酒店等，亦令古城失色，當地管理局近日建議規管古城商業活動納入規管，城內禁止經營歌舞廳、網吧、電子產品、桑拿按摩；而餐飲、酒吧、珠寶玉石則限制...
2017-02-17
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日APA社長口舌招尤 直言猶太人控制美國
出版書籍否認二戰南京大屠殺、日軍強徵慰安婦歷史的日本APA酒店集團社長元谷外志雄，日前在接受酒店旗下英文雜誌訪問時宣稱，猶太人控制美國情報、金融、法律界，賺取巨額利潤卻逃稅，惹起北美猶太人不滿。 ...
2017-02-17
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舂坎角洋房落地窗賞山海雙景 寬敞高曠大廳
港島南區赤柱地段，四周翠綠環抱，清幽寧靜， 區內物業多為超級豪宅，吸引不少城中名人進駐。是次為大家介紹赤柱環角道上其中一座洋房，實用面積逾3000方呎，屹立山丘之上，前方赤柱灣海景一覽無遺。 推...
2017-02-17
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港股重演「大時代」 美股破頂後高位喘穩
美股三大指數連升多個交易日後，周四甫開市再創日內高位，惟隨後升勢放緩，至今晨四時，杜指收報20594點，跌17點。港股昨日承接美股的強勢，大有重現「港股大時代」的氣氛，成交連續第二日突破千億元，恒指成功收復24000點關口，港股總市值則升至27萬億元。 美股三大指數甫開市不久，曾以輕微升幅刷新日內紀錄高位，惟其後無以為繼；杜瓊斯工業平均指數昨日早段曾升28點，報20639點，至今晨四時報20594點，跌17點；納斯達克指數5805點，跌13點。滙控（005）美國預託證價格報68.44港元，較香港收市價升0.14港元；中移動（941）美國預託證價格報87.49港元，較...
2017-02-17
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磨刀叫陣歐聯 「祖」場大炒格
祖雲達斯上輪意甲近半場多打一人輕取卡利亞里2:0，教練艾歷基仍甚為不滿。今晚聯賽早場回師主場對巴勒莫，老婦人必打醒精神爭取大捷，於歐聯前將狀態推至高峰。 （TVB網絡電視302頻道周六凌晨3:45直播） 老婦人上仗作客半場領先兩球，六十七分鐘起多打一人卻未能擴大比數，更差點讓卡利亞里破蛋。教練艾歷基怒斥戰將：「我們沒有把握機會提早了結對手，必須提升效率，尤其於歐聯攻守都需要改進。」 艾歷基：要提升效率 眾將今仗勢加多兩錢肉緊，務求以大勝為下周三歐聯十六強首回合作客波圖壯行色。對手巴勒莫上仗主場1:3不敵阿特蘭大，歇冬後六輪意甲一勝一和四敗狀態低迷，作客一哥祖雲達斯勢...
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新世代升級Aeron 重塑經典
經典設計總是歷久常新，就如著名家具品牌Herman Miller的Aeron座椅，自1994年推出以來，已售出近七百萬張，更被《New York Magazine》稱為「The Dot-Com Thr...
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孕婦女神氣質出巡 巨肚謝安琪隨時生
女神謝安琪（Kay）育有9歲囝囝張瞻，去年9月中再有喜訊，現正等待雞年B女出世。日前傍晚，影視紅人張繼聰Man爆「一拖三」，帶妻兒及腹中baby一家四口去尖沙咀開飯。預產期為下月的Kay，由於勁發福，...
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社論——提振市道 「着數」愈多愈好
今年七月一日，是香港回歸二十周年的大日子，各界正在籌備各式各樣的慶祝活動，一個電子商會亦計劃在七一前後舉辦購物節，聯同多家商號，向市民提供多種消費優惠，有「着數」人人歡喜，相信會有助刺激消費，但要持續提振零售市道，各行業都要多行一步。 這次購物節舉辦日期，橫跨回歸紀念日，前後長約一周，將有三十多個大小商戶及品牌於線上線下推出各項優惠響應，範圍包括餐飲、零售、服務及旅遊業等，是各行業一次聯合刺激市民消費的行動。 去年訪港旅客人數減少，零售業首當其衝，整年銷售額錄得下跌。今年市道呈回穩狀態，近日股市更回升，加上整體就業率理想，經濟勢頭不太差，但環球經濟前景難測，某程度上影響市民...
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天意轉場增程惡
田泰安於剛周三晚的谷中夜賽回復神勇表現，雖然只得三匹座騎，但卻先後策「威震天」與「越影」贏馬，打破之前六個賽馬日都無馬贏的悶局。昨晨收操後，田泰安揚言要繼續爭取頭馬進帳，而周日沙田賽事的八匹座騎中，他...
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