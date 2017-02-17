﻿旺暴案續審 辯方：口供不應呈堂

去年農曆新年期間發生的旺角暴動案，三名被告依次為港大女生許嘉琪（廿三歲）、學生麥子晞（二十歲）及廚師薛達榮（三十三歲）同被控一項暴動罪，昨於區院續審。辯方認為口頭及書面招認只屬於對當時環境的回應，按刑事案證據法原則，若口供並非招認便不應接納為呈堂證供。



許以襲警罪被捕，而薛以襲警及拒捕被捕，但於庭上被控另一項更嚴重的暴動罪。



辯方指姑且當自願作出招認，但許作出以上說法時一定不是考慮參與暴動，只是針對襲警，所以在此背景下不公平，法庭應運用酌情權拒絕運用有關證據。



控方回應，警察在現場就要警誡看被捕人士有否即時反應，警沒有因此再作進一步質問和引導。



無跡象顯示不公



控方又指，不能因為控罪不同便等於不公平，警察及律政司是獨立部門，有不同功能，律政司經考慮覺得合理才檢控更嚴重控罪，因此無跡象顯示有不公。