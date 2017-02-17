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﻿宣誓覆核案 梁君彥須支付訟費

2017-02-17 列印
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　　青年新政梁頌恆、游蕙禎宣誓風波引發政府司法覆核，被褫奪議員資格，作為答辯人的立法會主席梁君彥（見圖）早前被暫時命令支付特首和律政司的五分一訟費。

  高等法院昨日頒判詞，下令駁回梁君彥豁免訟費的申請，確認該訟費命令，而梁君彥亦須支付今次申請的訟費。

　　法官區慶祥在判詞中指出，立法會主席在案中積極反對司法覆核，而且最後敗訴，所以拒絕申請。

　　梁君彥回應，尊重法庭裁決，稍後會再與秘書處法律顧問研究後續行動。被問及為何不以個人身份支付訟費，他指自己是以主席身份行使立法會職權，認為訟費屬於公共資源，所以會以立法會名義支付訟費，而其他涉案立法會議員，則應該作私人訟費處理。
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