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﻿汕頭大學海洋划艇隊長征來港

2017-02-17 列印
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　　新潮「海洋划艇」活動首度在亞洲舉行！由李嘉誠基金會贊助，汕頭大學海洋划艇隊二十名學生（見右圖），現正接受挑戰，由汕頭划艇至香港的六百四十公里海洋長征航程。

  划艇隊已於本月十一日從汕頭港出發，預料整個活動歷程八日，將於周日（十九日）中午抵港，進入維港海域，完成創舉。

　　划艇隊共有四十一名成員，除了二十名學生划手外，還有六名科考小組學生，五名英國教練，以及多名後勤保障人員和醫生。
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