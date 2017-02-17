 Advertisement
  • 2017年2月17日 星期五
  • 25º
  • 62%
熱門： 七警案張衛健親親我好媽港鐵縱火有樓就有高潮

日報新聞 > 港聞

﻿下周五天氣又轉涼

2017-02-17 列印
Previous Next

　　二月份天氣乍暖還寒，猶如坐過山車十分飄忽，港人度過清涼的情人節後，隨即迎來回暖天，溫度更見二十多度。

　　未來一兩日氣溫介乎十七至二十四度，而下周中期有幾陣雨。

　　不過，天文台預測，下周有一股東北季候風會抵達華南，令該區氣溫顯著下降，下周五起天氣變得清涼最低氣溫只得十四度，本港正值流感高峰期，市民需要注意天氣變化，添衣保暖，小心着涼。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd