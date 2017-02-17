﻿警破黑幫走私集團 檢值540萬紫檀木

走私紫檀木近年有上升趨勢，警方與海關部署後，昨進行代號「天梯」聯合行動，破獲一個跨境走私集團，在西貢截獲四輛車，檢獲共重四點五噸，市值五百四十萬元紫檀木。行動中拘捕包括主腦在內十名男女，揭發集團透過經營找換店洗黑錢達三千萬元。



被捕八男兩女（二十三至六十五歲），大部份有黑幫背景，當中一名五十八歲男子疑是主腦，他們涉嫌洗黑錢及非法出口瀕危物種被扣查。



拘捕涉案八男兩女



水警總區警司陳天柱表示，破獲的走私集團，除了走私紫檀木外，還走私電子產品及零件，活躍數年。其中主腦在大埔開設找換店疑協助洗黑錢，過去三年其戶口有三千萬進帳。



水警總區刑事部探員接獲線報，指該集團將有走私活動，經過與海關部署後，昨凌晨時份，出動近一百五十名人員，進行代號「天梯」行動打擊，在西貢白沙灣一帶埋伏。



未幾見三輛七人車及一輛五點五噸密斗貨車到達，準備通知附近等候內地快艇駛岸邊落貨。埋伏人員即採取行動，當場拘捕三名司機，但被一人逃脫。警方在四車上檢獲九十枝共重四點五噸印度紫檀木，估計市價五百四十萬元，相信準備經水路偷運往內地銷售。



大埔營找換店洗黑錢三千萬



水警其後再掩至多個目標地點，再拘捕包括主腦的五名男子，檢獲一批手機、電腦及現金等證物。探員其後搜查大埔懷仁街一間找換店，拘捕兩名女職員，檢獲七十四萬元現金及少量外幣。



另外，海關日前在葵涌海關大樓驗貨場，打開兩個來自印度、報稱載有鋁土礦的二十呎貨櫃。發現共藏有重五點一五噸的紫檀木，估計市值六百二十萬元。