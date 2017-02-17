﻿警破黑幫走私集團 檢值540萬紫檀木

被捕八男兩女（二十三至六十五歲），大部份有黑幫背景，當中一名五十八歲男子疑是主腦，他們涉嫌洗黑錢及非法出口瀕危物種被扣查。
拘捕涉案八男兩女
水警總區警司陳天柱表示，破獲的走私集團，除了走私紫檀木外，還走私電子產品及零件，活躍數年。其中主腦在大埔開設找換店疑協助洗黑錢，過去三年其戶口有三千萬進帳。
水警總區刑事部探員接獲線報，指該集團將有走私活動，經過與海關部署後，昨凌晨時份，出動近一百五十名人員，進行代號「天梯」行動打擊，在西貢白沙灣一帶埋伏。
未幾見三輛七人車及一輛五點五噸密斗貨車到達，準備通知附近等候內地快艇駛岸邊落貨。埋伏人員即採取行動，當場拘捕三名司機，但被一人逃脫。警方在四車上檢獲九十枝共重四點五噸印度紫檀木，估計市價五百四十萬元，相信準備經水路偷運往內地銷售。
大埔營找換店洗黑錢三千萬
水警其後再掩至多個目標地點，再拘捕包括主腦的五名男子，檢獲一批手機、電腦及現金等證物。探員其後搜查大埔懷仁街一間找換店，拘捕兩名女職員，檢獲七十四萬元現金及少量外幣。
另外，海關日前在葵涌海關大樓驗貨場，打開兩個來自印度、報稱載有鋁土礦的二十呎貨櫃。發現共藏有重五點一五噸的紫檀木，估計市值六百二十萬元。