﻿糖漿溝水扮正貨 黑心蜜「游擊」銷售

零售市道不振，湧現一班「游擊隊」，他們專門承租臨時檔位，輪流在各區擺檔，尤以大圍、深水埗及大埔等常見。最新一期《東周刊》報道，這班「游擊隊」推銷沒有營養標籤的蜂蜜，並聘人假扮顧客。檢測發現，有關產品疑攙雜了水，含糖漿以及成份不明的雜質。



大圍金禧花園是這班「游擊隊」的熱門搵食地帶，其中一檔租用一間平民時裝店門前一個角落擺賣，不少家庭主婦及老人家買餸路過，被檔主叫賣聲吸引，走上前圍觀。



一名中年男檔主落足咀頭推銷：「老人家，或者屋企有細路，有濕疹、牛皮廯或者咳，飲冬蜜川貝燉雪梨，好過你睇幾百蚊醫生。」說時，將手上一樽百花蜜遞給面前一名身穿藍色羽絨外套的中年女人，對她說：「大家一聞就知真假，筍貨。」



奸商營造搶手 聘人做媒



那名中年女人點頭，大聲說：「係好香蜜糖味。」說罷，她從外套側袋拿出一百元紙幣，打算買一樽五百克裝百花蜜，在檔主大力推銷下，她奉上另一張一百元紙幣，一口氣買了兩樽五百克的百花蜜和冬蜜。



她身邊另一位身穿灰色外套的壯漢看似被打動，認購兩支百花蜜，圍觀者隨即起哄，爭相購買。



當人群散去，剛才幫襯的藍衫中女跟灰衫壯漢突然回頭，走近檔主，放低剛才買的蜜糖，並向檔主取回鈔票。其後兩人又再埋位，企定定在檔口前扮顧客，檔主並開始新一輪推銷。



記者放蛇付出二百元，向檔主購買了百花蜜和冬蜜各一樽，委託香港專業教育學院的食品測試專家方麗影博士測試。



測試後，方博士懷疑臨時檔的蜜糖可能混雜了水、糖漿及其他成份：「最大問題係佢（臨時檔蜜糖）無密封包裝，混雜了水份的蜜糖容易變壞，滋生細菌引致肚瀉，佢仲要無貼營養標籤，明顯有問題。」



大律師陸偉雄表示，若產品宣稱能醫治皮膚病，即使銷量不多亦不可豁免營養標籤，如販賣有關商品即屬違法，最高罰款五萬元及監禁六個月。他又指，商戶若派人喬裝顧客吸引消費者，即「做媒」，明顯干犯「誤導性遺漏」罪行。



