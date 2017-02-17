﻿本小利大吸引犯險 黑心商人走私鸚鵡 隨時播毒

近年本港出現「鸚鵡走私潮」，有自稱「自家繁殖」的賣家，從台灣經水路運鸚鵡往內地，再循陸路走私來港，令多人「中伏」購入病雀。有知情者指，賣家以四千元聘請中港車司機，看準海關檢查漏洞直闖本港。走私鸚鵡本小利大，吸引大批商人犯禁。有資深鸚鵡店主向漁護署投訴多年，惟情況依舊猖獗。



這些「自家繁殖」的賣家，活躍於社交媒體如facebook及Instagram，經常上載鸚鵡貼圖，吸引不少人私下問價，惟部份賣出的鸚鵡卻因染病死去。有買家曾向賣家質詢，對方承認所謂「自家鸚鵡」，實為進口蛋孵出。而這盤「進口」生意，背後涉及龐大的走私網絡。



台灣經內地 半日內抵港



熟知「走私」鸚鵡的養家Dicky，稱偷運雀島須掌握出貨時機，例如剛破殼的幼鳥隔兩小時便要喝奶，長至三十至四十五天，則只須十二小時餵一餐，「上船前餵飽牠，放入保溫箱，外面貼好暖包，再用布覆蓋箱子，幼鳥便會很安靜，不易被發現。」他續指，鸚鵡從台灣乘船到福建需兩小時，再經陸路運往香港約六小時，全程不過半天，最快當晚就能交給客人。鸚鵡賣家會以四千元聘請中港司機，每次至少走私四、五隻幼鳥，「走私幾隻BB就賺幾千元，何樂而不為？鸚鵡非高危貨，被捉到只會充公，罰款亦不重。」



然而，走私鸚鵡無檢疫證明，一旦有病毒潛伏，不但有機會傳染同住鸚鵡，部份病症更有傳人風險，影響公眾衞生。有售賣鸚鵡的店主，眼見走私鸚鵡情況猖獗，自兩年前起多度向漁護署反映，至今仍不時提供資料予署方巡查，惟涉事者卻未被檢控。



過去三年，漁護署共接獲五宗懷疑無牌售賣雀鳥的投訴，署方指調查發現有關個案屬於雀鳥主人，出售自己的寵物或其後代，並無違反法例。針對走私鸚鵡的執法情況，海關僅稱按《進出口條例》，所有受管制物品須獲簽發有效牌照或許可證，方能進出口，違者可遭檢控，該物品亦會被檢取及充公。按現行法例，售賣鸚鵡者必須領有動物售賣商牌照。若買賣列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的品種，如灰鸚、葵花或金剛，須同時申請瀕危鸚鵡管有許可證。



寵物店屢投訴無效



「忘不鳥」店主Jennifer表示，領牌程序繁瑣，而且成本高昂，但這仍屬次要，本小利大才是不法商人走私的主因。以產自歐洲的葵花鸚鵡為例，每隻成本一萬九千元，市價二萬五千元，正途買賣的利潤極微；反觀走私幼鳥成本約一萬一千元，蛋更低至一千元，若成功養大幼鳥，賣家隨時翻本逾二十倍。



Dicky亦指，知道內地有鸚鵡場不惜用催情藥增加鸚鵡下蛋次數，完全不理母鳥和幼鳥健康，令幼鳥體質變弱，更容易感染病毒。對於內地繁殖場的「不人道」情況，Jennifer指，外國繁殖場的衞生情況較佳，不健康的幼鳥會有專人特別照顧，體質太弱的不會出口到本港。