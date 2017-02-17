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﻿七旬婦墮「救外甥」電騙失45萬

2017-02-17 列印
　　一名姓鍾（六十九歲）婦人，前日午三時許報警，聲稱較早前接獲一名陌生男子來電，指其外甥被挾持，並要求她繳交四十五萬港元贖款。鍾婦不虞有詐，按該男子指示到紅磡高山道七十七號對開，將款項交給一名男子。

　　其後女事主再接獲對方來電，但並非聲稱釋放其外甥，而是要求她再繳交十四萬元贖款。

  女事主覺得可疑，其後確定外甥安全，懷疑受騙，在旺角彌敦道六百三十六號對開報警。

　　警員接報到場，經初步調查後，將案件列以欺騙手段取得財產，交由旺角警區刑事調查隊跟進，並追緝一名中等身材、年約三十至四十歲的男子。
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