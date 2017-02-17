﻿歷巨變重新領悟人生 暖男醫生大難不死

「大難不死，必有後福」的真人版，發生在三十六歲放射科醫生劉仲恒身上。他前後經歷家庭經濟困難、父母離婚、由會考九優生淪為留班生，之後遇上車禍接受開腦急救，「執番條命」後，將每日當成生命的最後一天，不怕面懵向港鐵主席馬時亨千金馬露明告白，癡癡地等，終抱得美人歸；又辭任公立醫院顧問醫生工作，開設醫療中心，以騰出更多時間投身公職。



最新一期《東周刊》報道，一向熱衷德行教育的劉仲恒，○九年在友人介紹下，結識經營教育中心的港鐵主席馬時亨愛女馬露明。兩人同是虔誠基督徒，雖很投契，但「撻着」的導火線不是甜言蜜語，竟是嚴肅的談生論死。



馬露明憶述，她某日問劉仲恒對死亡的說法，詎料對方答了逾十分鐘，「講得好精采」。惟劉仲恒事後膽粗粗表白，慘食檸檬。馬露明解釋，當刻有心動，但因未獲神的呼召，故一口拒絕。她回家後忐忑不安，後來獨自禱告時，突然心血來潮，「覺得係上帝嘅感召，要我留住佢」，之後反而是她向劉仲恒表白。兩人拍拖十個月便閃電結婚，至今五年，愛得火熱。



劉仲恒深信人生無常，把每日當成生命的最後一日，莫遲疑地向對的人做對的事。其家境小康，會考獲九優成績考入港大醫科，當人人以為他注定加入「人生勝利組」，殊不知九八年一場金融風暴，家庭財政困難，父母離婚，令他無心向學，在大學一度留班，其後他發憤圖強，考取獎學金完成學業，但○九年往泰國潛水期間，遇上車禍，導致腦出血，要即時開腦，經連日搶救，終於甦醒。他當時醒悟：「死可以來得很突然，下一刻就可能降臨。」



大難不死的他，對人生有另一重領悟，珍惜擁有的人與事。去年，他從廣華醫院放射科離職，自行開診所做老闆。但他的創業初心不是為賺錢，而為賺取自由身，騰出更多時間覆行公職。



