﻿聞判輕歎一聲 無申報利益 曾蔭權罪成

前特首曾蔭權涉貪案，九人陪審團退庭商議第二天，以八比一大比數裁定第二項控罪「公職人員行為失當罪」罪成，指曾蔭權以特首及行會主席身份參與決定雄濤開辦數碼電台的申請時，隱瞞他與DBC主要股東黃楚標就租用深圳住宅進行商議，令曾蔭權成為首位被定罪的卸任特首。陪審團又裁定第三項控罪不成立，至於第一項控罪「行政長官收受利益罪」則仍未有裁決，據悉律政司將決定就該控罪重審。曾獲准保釋，待下周一求情。



九人陪審團第二天退庭商議，直至昨晚八時開庭，陪審團以八比一大比數裁定曾蔭權第二項控罪「公職人員行為失當罪」罪成，最高刑罰入獄七年。控罪指，曾蔭權以特首及行會主席身份在履行其公職過程中，沒有合理辯解或理由下而故意作出不當行為，即在參與決定雄濤廣播有限公司（後改名為香港數碼廣播有限公司）開辦數碼電台的申請時，沒有向行會披露或申報，隱瞞他與DBC主要股東黃楚標就深圳住宅進行商議。



陪審團又一致裁定曾蔭權第三項控罪「公職人員行為失當罪」不成立。控罪指，他建議提名建築設計師何周禮授勳時，隱瞞何周禮為深圳住宅進行室內設計，工程費由東海聯合集團有限公司支付及曾蔭權利用授勳以回饋何周禮進行該室內設計工程。



妻皺眉 弟落淚



曾蔭權聞判後即望向家人，飲了一口水，歎了一口氣，滿面通紅低頭；其家人亦低頭不語，曾太眉頭深鎖，胞弟曾蔭荃一度落淚，胞弟、前一哥曾蔭培亦低頭沉默。在會議室內，其二子曾慶淳雙眼泛淚光，輕拍父親膊頭，與其他家人安撫父親，曾蔭培先講話，曾璟璇則飲水冷靜。三弟曾蔭煊雙眼通紅，最終悲痛落淚，曾慶淳也禁不住哭泣。



庭外混亂 曾璟璇斥：畀啲尊嚴



控方要求把案件押後至下周一下午求情，曾蔭權獲准保釋。曾蔭權雙眼通紅，由家人陪伴下離開法院，大批傳媒蜂擁而上採訪，現場一片混亂，曾璟璇一度怒斥：「可唔可以畀啲尊嚴！」



陪審團較早前曾就第三項控罪提問，要求主審法官陳慶偉以日常生活例子說明，在沒有直接證據的情況下，對該控罪中的其中兩項元素，即故意作為或遺漏，以及無合理辯解，應如何作出裁決以及基於甚麼作出裁決，又就第一項控罪問到若他們接納有收受利益，但不肯定與雄濤申請有關，應該如何處理，又希望法庭就利益衝突及賄賂的法律定義進一步提供指引。



