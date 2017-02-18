﻿銳意討公道 四年前備戰 曾蔭權斥1500萬 聘星級大狀

前特首曾蔭權涉貪案歷時久，律師費亦以千萬計。本報得悉，曾蔭權為「打勝仗」，早於四年前「招兵買馬」吸納英港兩地「頂級大狀」代辯，據知曾為新地前聯席主席郭炳江辯護的英國御用大律師Clare Montgomery為「彰顯公義」以「友情價」約八百萬元費用「包打」，曾的整個律師團隊費用總達一千五百萬元。



據知，英國御用大律師Clare Montgomery表明有意代曾出戰，並為了「公義得以彰顯」，收取「友情價」約八百萬元費用，連同資深大律師鄧學勤和大律師陳政龍，和律師等整個律師團隊費用總達一千五百萬元。至於控方均以日薪由兩萬至五萬元計算，由籌備案件至審訊終結，所花上的訟費約近五百萬元。



御用大狀800萬「包打」



育有兩子、丈夫為退休英國BBC新聞電視台監製的英國御用大律師Clare Montgomery，曾在維基解密創辦人亞桑傑引渡案中代表瑞典當局，又在香港代表上海地產前總經理毛玉萍終極上訴，並代表號稱「廉署剋星」的律師林炳昌在其干擾證人案上訴脫罪，早前更以創下「天價」二億元代表新地前聯席主席郭炳江打官司，成功令郭炳江獲准保釋外出等候終極上訴。



至於控方方面，第四度為律政司出戰的英國御用大律師David Perry，於○八年獲《泰晤時報》選為英國百大最佳的御用大律師榮譽，Perry憑藉「公義」上陣，從不計較訟費，據知他每日的「出場費」為五萬元，以及入住由控方安排的金鐘港麗酒店和包機票。Perry曾任控方當主帥的案件，包括陽明山莊殺夫案、商人陳振聰偽造遺囑案、前政務司司長許仕仁巨貪案，他將於本案完結後，即於本月二十一日代表陳志雲的前私人助理叢培崑貪污案作終極上訴。



每日與律師團商策略



曾蔭權在整個案件審訊中，每天早上都偕妻在會議室內與律師團隊研究當天的辯護策略，審理大狀的陳詞，提醒大狀使用語言不能太英式或深奧，盡量簡潔清晰，確保令各陪審員清楚理解辯方陳詞內容，曾事事親力親為，和律師團隊十分「合拍」。



