﻿G4讚「好好先生」無架子

多年來一直「貼身」保護前特首曾蔭權的G4，形容曾蔭權是一名「好好先生」，從不會如外界形容般「黑面」，有G4坦言「曾生佢真係對我哋好好，冇官架子，唔會擺官款、對我哋好有禮貌，會記得我哋每個人的姓名。」



當被記者問及有否擔心曾蔭權的官司時，G4表示「大家都係人心肉做，有個人對你好，你會點呀，我哋已跟他表達了，一切在心中。」



案件自今年一月三日開審至今，曾蔭權均「十指緊扣」拖着曾太出入法院，有時從洗手間步出不見太太，即緊張地說「我老婆呢？」G4形容：「曾生兩公婆好恩愛，好似糖黐豆咁，真係我哋模範！」



記者問：「曾生會否請你哋食飯？曾太有冇做甜品請你哋食？」有G4則回應說：「我就冇囉，因為我跟咗唔係好耐，但佢哋都好好人。」