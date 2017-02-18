﻿同袍失望 發起籌款支援 七警被判入獄兩年

七名警務人員佔中時毆打公民黨前成員曾健超一案，七人被裁定罪成，昨日全被判入獄兩年。法官杜大衞指七人行為令警隊蒙羞，有損香港國際聲譽，又指警員知法犯法，判刑必須具阻嚇性作用，以儆效尤，故監禁是恰當的刑罰。七警昨日表現冷靜，部份被告透過律師表示會上訴。警察員佐級協會主席陳祖光表示，許多同袍認為判決不公道，會盡力協助七警討回公道。



七名被告依次為有組織罪案及三合會調查科總督察黃祖成（四十八歲）、觀塘區反黑組高級督察劉卓毅（廿九歲）、觀塘區反黑組警長白榮斌（四十二歲）、觀塘區反黑組警員劉興沛（三十八歲）、東九龍總區刑事總部警員陳少丹（三十一歲）、九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪（三十二歲）及觀塘區反黑組警員黃偉豪（三十六歲）。



官稱判刑須具阻嚇性



杜官指，根據上訴庭案例，公眾人士相信警察維護法紀，但他們知法犯法，判刑必須具阻嚇性。他斥責案件令警隊蒙羞，影響香港的國際聲譽，雖然事主曾健超亦有犯案，但已得到應有懲罰，七警不能因為佔中期間壓力大，而將曾帶到變電站毆打，令曾受傷。



杜官稱由於案情嚴重，不能以緩刑處理，監禁是恰當處罰，以兩年六個月為量刑起點，考慮到七人曾服務社會、於這兩年多來面對審訊的壓力、將被警隊解僱及失去長俸等因素，減刑至兩年。第五被告警員陳少丹面對的普通襲擊罪，判監一個月，同期執行。



「一哥」理解同袍心情



代表黃祖成的資深大狀駱應淦及代表劉卓毅的資深大律師清洪均表示會提出上訴。



案中事主曾健超昨於facebook回應判決，形容是「公民社會對抗警暴的一個小勝」，希望其他案件亦能盡快獲得公義的審訊，以及當局為錯誤向市民道歉，並檢討警隊文化。



警務處處長盧偉聰昨回應判決，指自己心情沉重複雜，充份理解同袍對判刑感到失望及沮喪。他已批准在警隊內部籌款，支援七名警員及其家人。



盧偉聰表示，香港是法治社會，要相信法律，強調警隊會緊守崗位，克服挑戰，堅定不移為市民服務。



警察員佐級協會主席陳祖光指，很多同袍認為今次判決不公道及難以接受，會發起內部籌款，盡力協助七警取回公道。