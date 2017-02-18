﻿支持者聞判嚎啕大哭

被判罪成的七名警員，昨日聞判後表現平靜，次被告高級督察劉卓毅顯得黯然神傷，庭內聽眾中，有人嚎啕大哭和面露失望。在庭外，支持和不滿法庭裁決的團體集會，有團體質疑司法不公，甚至有人口出狂言，高呼「狗官」。律政司司長袁國強表示，市民應尊重司法制度和司法獨立，以持平和理性的態度理解法院的裁決。



七名被告昨日穿上西裝和戴上警察三色領呔到庭，他們於犯人欄等候判刑時難掩憔悴。眾人得悉刑期後，仍表現平靜，惟次被告劉卓毅頓時顯得黯然神傷。



公眾席上，一名中年女子聞判後嚎啕大哭，要由庭警攙扶到證人室休息，有人於散庭時大喊「黃絲狗官」，有人聽到刑期後，則大叫「好嘢」。



團體「同心護港」昨在庭外集會，參與者手持「執法變犯法，司法不公」等橫額示威，又高呼「狗官」，並舉起侮辱法官的示威紙牌，以示對裁決的不滿。