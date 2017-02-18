﻿林鄭競選辦澄清：情書出自林兆波手筆

特首參選人林鄭月娥早前於情人節當日，在facebook專頁上載一篇由丈夫林兆波撰寫的情信，有報道指該信是由林太競選辦團隊草擬。林太競選辦昨日發表聲明否認報道，指「信件完全出自林先生手筆」。



林太競選辦昨日發聲明指，林兆波給予林太的情人節信件，「完全出自林先生手筆」，又指「對這類純綷猜測或惡意中傷而不向當事人求證的報道表示遺憾。」



林兆波早前於情人節給予太太情信，指本來「不反對但亦不贊成」太太參選，期待她任期屆滿後可重溫婚後甜蜜，例如外遊、看戲等，但現在期望太太成功當選，「在新崗位上為香港市民努力工作，為落實一國兩制作出貢獻」。林兆波日前被追問情書是否出自他的手筆，他回答「我簽得名，梗係我寫啦。」