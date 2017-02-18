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﻿葉劉：七警判刑重

2017-02-18 列印
　　四名特首參選人昨日分別回應七警案判決，林鄭月娥表示尊重法庭裁決，也明白紀律部隊面對當時社會環境的工作壓力。曾俊華表示，尊重法庭決定，又指事件在司法過程中，不宜評論。

　　曾經出任保安局局長的葉劉淑儀認為，今次法庭判刑過重，相信七警是受了很大壓力，在一時情緒激動下作出有關行為，相對過往襲警案獲輕判，認為裁決對警員不公道，應就刑期上訴。

　　退休大法官胡國興則指，由於被告可能上訴，不宜多作評論，期望公眾不要向法官給予太大壓力。
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