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日報新聞 > 港聞

﻿27歲指揮家 再奪國際大獎

2017-02-18 列印
　　港人再次揚威海外！二十七歲青年指揮家吳懷世，繼去年八月成為首位奪得美國阿斯本音樂節指揮大獎的華人後，再在有音樂界「諾貝爾獎」之稱的德國第八屆蘇提爵士國際指揮大賽中勇奪亞軍，是歷來首位獲得此殊榮的港人。

　　香港民政事務局副局長許曉暉亦祝賀吳懷世獲獎，成績讓人鼓舞。
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