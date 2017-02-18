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﻿調查：八成乘客見「的哥」駕駛用手機

2017-02-18 列印
　　的士司機的服務表現一向為社會關注。浸大國際學院傳理研究社早前訪問了三百二十八名市民，八成受訪者表示在搭乘的士時，曾見司機邊駕駛邊使用三部或以上的手機或平板電腦，有司機亦使用多達八部手機接單，六成人因此而感到不安，更有百分之五的受訪者報稱因而遇上不同程度的交通意外。

　　浸大國際學院傳理學部高級講師鄭嘉麟強調，的士司機若於行車時過份依賴手機或平板電腦，會導致嚴重分心，容易釀成交通意外。他促請政府加強規管司機使用電子裝置的情況。
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